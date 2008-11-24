Вирішується доля Блохіна

Вчора президент ФК Москва Ігор Дмітрієв повідомив, що майбутнє головного тренера команди Олега Блохіна проясниться на початку цього тижня.

Не виключено, що результатом зустрічі Дмітрієва і Блохіна стане відставка останнього.

Ігор Дмітрієв: "Рішення щодо головного тренера ще не прийняте. Наша зустріч відбудеться у вівторок або в середу. Підсумки сезону ми ще не підводили".

Олег Блохін: "Зустріч з президентом відбудеться швидше за все в середу. Готовий до будь-якого рішення керівництва".

Football.ua