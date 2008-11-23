Результати 16-го туру Чемпіонату України з футболу
19:49, 23 листопада 2008Спорт
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Дніпро сенсаційно поступилося аутсайдерові
Завершилися сьогоднішні матчі 16-го туру Чемпіонату України з футболу. Полтавська Ворскла здобула чергову перемогу, Дніпро сенсаційно поступилося аутсайдерові нинішнього чемпіонату - сімферопольській Таврії, а Карпати відібрали очки у донецького Металурга.
Дніпро - Таврія 0 : 1 (Хайдучек 70)
Ворскла - ФК Харків 2 : 1 (Маркоські 21, Деспотовські 75 - Рібейро 39)
Карпати - Металург Д 1 : 1 (Худобяк 18 - Даніловській 45)
Арсенал - Чорноморець 1 : 0 (Олійник 75)
Нагадаємо, що у п`ятницю відбулися три матчі 16-го туру:
Шахтар - ФК Львів 2:0 (Гай 52, Адріано 60)
Металіст - Зоря 2:1 (Ганцарчик 8, Фомін 42, - Цимакурідзе 52 пен.)
Металург З - Кривбас 0:0
Зустріч Іллічівець – Динамо перенесена на 5 грудня.
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