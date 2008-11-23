Леннокс Льюїс готовий повернутися на ринг

Колишній чемпіон світу з боксу Леннокс ЛЬЮЇС заявив, що готовий повернутися на ринг, якщо йому запропонують 100 мільйонів доларів, повідомляє Reuters.

43-річний британець, який завершив кар`єру в 2003 році, також зазначив, що йому потрібно шість місяців, щоб набрати хорошу форму.

"Якщо хтось захоче запропонувати мені серйозні гроші, скажімо, 100 мільйонів доларів, то я готовий боксувати знову. Я не повинен робити цього, адже мені не потрібні гроші. Але я потрібний боксу. Зараз бої у важкій вазі такі нудні. Пішли всі особистості. Я хотів би врятувати свій спорт. Боксери повертаються зазвичай з двох причин. Їм потрібні або гроші, або вони просто скучили за славою, за натовпом. Але мені не потрібно ні того, ні іншого. Я щасливий і без цього. Але я потрібний спорту, я люблю бокс. І мені боляче бачити, в якому стані він зараз", - сказав Л.ЛЬЮЇС.