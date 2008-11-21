Суперкубок України з жіночого міні-футболу серед студенток

У суботу, 22 листопада, о 13-й годині в спортивному комплексі Київського Політехнічного Інституту, що на вул. Верхньоключовій, 1/26, в 10 хвилинах пішої ходи від зупинки швидкісного трамваю «Індустріальний міст», розпочнуться змагання за Суперкубок України з жіночого міні-футболу.

Всеукраїнська громадська молодіжна організація «Ліга молоді України «МОЛОДА СИЛА» запрошує усіх молодих й просто небайдужих киян до участі в чемпіонаті. В ньому братимуть участь чотири команди: «Спарта К», срібний призер Чемпіонату України 2007 року «Олександрія», чемпіон України 2006 року команда НУХТ «Атекс» й гроза фаворитів команда «Планета».

Змагання обіцяє бути напруженим і вкрай захопливим!

Вхід на свято за запрошеннями, які протягом тижня «МОЛОДА СИЛА» розповсюджувала через студентські ради провідних київських навчальних закладів.

За запрошеннями розігруватимуться цінні подарунки, отже по завершенні глядачі підуть не тільки з приємними враженнями від чудового відпочинку, але й дехто – не з пустими руками.

Втім, попри запрошення, вхід до спорткомплексу цілком вільний, а перші 500 глядачів Суперкубку отримають на пам’ять мобільні подарунки.

Запрошуємо представників ЗМІ розділити разом з нами свято студентської молоді, перейнятися духом краси і спортивного азарту.

Довідки за телефоном в Києві: 8 (044) 592 48 94.

Довідка: ВГМО «Ліга молоді України «МОЛОДА СИЛА» створена в червні 2008 року і об’єднує суспільно свідому молодь віком від 14 до 35 років. Основними завданнями організації є захист соціальних прав молоді й сприяння покращенню її життєвого середовища. На сьогодні «МОЛОДА СИЛА» налічує понад 4 тисячі членів, регіональні осередки працюють в усіх областях України. ВГМО активно долучається до різноманітних спортивних, культурних, благочинних програм. Девізом організації є заклик: «Мріємо! Прагнемо! Можемо!».