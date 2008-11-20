7 фірм боролися за гданський стадіон

Компанія BIEG 2012, створена для координації підготовки Гданська до чемпіонату Європи з футболу в 2012 році, обрала на тендері фірму, яка виконає підготовчі роботи для спорудження гданської футбольної арени. Про це УНІАН повідомили в компанії PL.2012, яка координує підготовку Польщі до чемпіонату.

Переможцем тендеру, в якому взяло участь 7 фірм, стала компанія Wakoz. Ця ж фірма проводить підготовчі роботи під будівництво стадіону у Вроцлаві.

Wakoz за 6 місяців повинна підготувати територію для початку спорудження Гданського стадіону. Вартість контракту (без податків) - 102 млн. злотих (близько 34 млн. доларів за нинішнім курсом).

Договір буде підписано через 7 днів, якщо інші учасники тендеру не оскаржать його результати.

Роботи планується почати наприкінці грудня.

Кошторис будівництва цілого стадіону складає 623 млн. злотих (більш як 200 млн. доларів), з яких 134 млн. злотих профінансує міський бюджет, 144 млн. злотих профінансують за рахунок державного бюджету, а 345 млн. злотих - за рахунок кредитів чи емісії облігацій місцевих властей.

Стадіон, де мають відбутись три матчі Євро-2012, планується ввести в експлуатацію в 2011 році з 7 наземними та 1 підземним рівнем.

Стадіон розрахований на 44 тисячі глядачів, в тому числі 1500 місць VIP-трибуни.

Згідно з проектом, паркінг біля стадіону зможе вмістити 1800 автомобілів та 160 вантажівок.

Як повідомляв УНІАН, Гданськ є одним із 4 основних міст в Польщі, що прийматимуть матчі Євро-2012. У Польщі матчі пройдуть також у Варшаві, Вроцлаві та Познані. У польському резерві - міста Краків та Хожув.

В Україні основними містами Євро-2012 є Київ, Львів, Донецьк та Дніпропетровськ, а в резерві – Одеса та Харків.