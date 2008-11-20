Бій Кличко - Льюїс захоче подивитися весь світ

Менеджер українського боксера-важкоатлета Віталія Кличка Бернд Бенте заявив, що його підопічний хотів би зустрітися на рингу з британцем Ленноксом Льюїсом. Бенте закликав Льюїса відновити кар`єру, повідомляє AFP. Бій Кличка-старшого з Льюїсом 2003 року закінчився перемогою британця технічним нокаутом. Відтоді Льюїс не виходив на ринг.

11 жовтня 2008 року 37-річний Віталій Кличко здобув титул чемпіона світу за версією WBC (Світова боксерська рада). Українець вийшов на ринг після чотирирічної перерви і нокаутував нігерійця Семюела Пітера. Після бою з Пітером Кличко-старший заявив, що в майбутньому його суперниками можуть стати тільки Льюїс і росіянин Микола Валуєв.

За словами Бенте, команді Кличка-старшого відомо, що Льюїс відновив тренування. Бенте зазначив, що Віталієві Кличку вдалося успішно повернутися в бокс, і тепер те саме слід зробити британському боксерові.

Раніше 43-річний Льюїс неодноразово наголошував, що не повертатиметься на ринг. Свій останній бій британець провів у червні 2003 року, перемігши саме Віталія Кличка. Бій був зупинений в шостому раунді через розсічення у Кличка, причому перевагу по очках на той момент мав українець.

Тренер Віталія Кличка Емануель Стюард зазначив, що бій його підопічного з Льюїсом може принести від 180 до 200 мільйонів доларів. За словами Стюарда, весь світ захоче подивитися бій Кличко - Льюїс.

6 листопада WBC зобов`язав Кличка зустрітися з 35-річним кубинцем Хуаном Карлосом Гомесом. Бенте заявив, що українця не цікавить цей поєдинок.

Лента.ру