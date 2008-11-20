Михайличенко здивувався, що трибуни свистіли

Головний тренер національної збірної України з футболу Олексій Михайличенко на післяматчевій прес-конференції прокоментував товариський матч з норвежцями (1:0 на користь українців).

"Звичайно, я задоволений, що вдалося провести цей спаринг саме в такому складі. Хотілося випробувати гравців, які не мали достатньо ігрової практики в матчах за збірну. Безумовно, ми раді перемозі. Адже було дуже важко добре підготуватися до матчу за два дні, але завдяки самовіддачі і концентрації хлопцям вдалося компенсувати всі недоліки в підготовці".

"Саму гру можна розбити на два тайми. У першому було багато боротьби, висока швидкість і динаміка. Після перерви злий жарт з нами зіграло видалення в команді суперника, у команди з`явилося якесь розслаблення. Шкода, що не реалізували купу моментів, але з іншого боку раді, що вони взагалі були".

"Ми дали можливість дебютувати всім новачкам. Звичайно, важко показати свій рівень за 45 хвилин, але ми всіма задоволені. Розуміння тактики команди у хлопців було очевидним".

"Також хочеться відзначити, що команда дуже надійно відіграла в обороні. Якщо чесно, навіть не можу пригадати небезпечні моменти біля наших воріт. Нікого виділяти не буду, можливо, хтось і не показав свій рівень, але претензій ні до кого не маю".

"У Дніпропетровську прекрасний стадіон, щоправда, чекав на більшу кількість уболівальників на трибунах. Хочеться подякувати тим людям, які все ж таки пришли нас підтримати в таку погоду. Хоча мене здивувала деяке невдоволення під час матчу (були моменти, коли трибуни свистіли)" - цитує тренера Football.ua.