Результати товариських матчів збірних команд з футболу

Україна виграла 1:0

Іспанія - Чилі 3:0 (Вілья 37 пен., Торрес 66, Касорла 86) Франція - Уругвай 0:0 Шотландія - Аргентина 0:1 (Родрігес 8) Німеччина - Англія 1:2 (Хельмес 64 - Апсон 24, Террі 84) Нідерланди - Швеція 3:1 (ван Персі 33, 48, Куйт 90 - Кальстрем 51) Ірландія - Польща 2:3 (Хант 88 пен., Ендрюс 90 - М.Левандовські 3, Герейро 47, Р.Левандовські 89) Північна Ірландія - Угорщина 0:2 (Торгелле 57, Гера 71) Австрія - Туреччина 2:4 (Хельтц 28, 53 - М.Ауреліо 37, Шанлі 41, 47, 61) Греція - Італія 1:1 (Гекас 50 - Тоні 54) Люксембург - Бельгія 1:1 (Мутш 46 - Міральяс 23) Швейцарія - Фінляндія 1:0 (Циглер 84) Данія - Уельс 0:1 (Белламі 57) Словенія - Боснія і Герцеговина 3:4 (Корен 27, Новакович 64 пен., 75 - Ібішевич 2, 63, Місимович 13, Дзеко 53) Румунія - Грузія 2:1 (Маріка 62, Гоян 70 - Марцваладзе 11) Україна - Норвегія 1:0 (Селезньов 26 пен.) Кіпр - Білорусь 2:1 (Хрістофі 29, Аврам 48 - Ковель 55) Чорногорія - Македонія 2:1 (Джудович 24, Йоветич 33 пен. - Попов 85) Сербія - Болгарія 6:1 (Йованович 9, 21, Мілошевич 28, 34, Міліяш 57, Лазович 67 - Георгієв 20) Мальта - Ісландія 0:1 (Хельгусон 65)

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