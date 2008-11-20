Результати товариських матчів збірних команд з футболу
Україна виграла 1:0
Іспанія - Чилі 3:0 (Вілья 37 пен., Торрес 66, Касорла 86)
Франція - Уругвай 0:0
Шотландія - Аргентина 0:1 (Родрігес 8)
Німеччина - Англія 1:2 (Хельмес 64 - Апсон 24, Террі 84)
Нідерланди - Швеція 3:1 (ван Персі 33, 48, Куйт 90 - Кальстрем 51)
Ірландія - Польща 2:3 (Хант 88 пен., Ендрюс 90 - М.Левандовські 3, Герейро 47, Р.Левандовські 89)
Північна Ірландія - Угорщина 0:2 (Торгелле 57, Гера 71)
Австрія - Туреччина 2:4 (Хельтц 28, 53 - М.Ауреліо 37, Шанлі 41, 47, 61)
Греція - Італія 1:1 (Гекас 50 - Тоні 54)
Люксембург - Бельгія 1:1 (Мутш 46 - Міральяс 23)
Швейцарія - Фінляндія 1:0 (Циглер 84)
Данія - Уельс 0:1 (Белламі 57)
Словенія - Боснія і Герцеговина 3:4 (Корен 27, Новакович 64 пен., 75 - Ібішевич 2, 63, Місимович 13, Дзеко 53)
Румунія - Грузія 2:1 (Маріка 62, Гоян 70 - Марцваладзе 11)
Україна - Норвегія 1:0 (Селезньов 26 пен.)
Кіпр - Білорусь 2:1 (Хрістофі 29, Аврам 48 - Ковель 55)
Чорногорія - Македонія 2:1 (Джудович 24, Йоветич 33 пен. - Попов 85)
Сербія - Болгарія 6:1 (Йованович 9, 21, Мілошевич 28, 34, Міліяш 57, Лазович 67 - Георгієв 20)
Мальта - Ісландія 0:1 (Хельгусон 65)