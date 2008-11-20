Збірна України з футболу виграла у Норвегії (фото)

00:03, 20 листопада 2008
Спорт
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Товариську гру прийняв Дніпропетровськ

Збірна України без проблем переграла команду Норвегії в товариському матчі.

Україна - Норвегія 1:0 (Селезньов, 26 пен.).

Євген Селезньов бореться за м`яч із півзахисником збірної команди Норвегії Крістіаном Гріндхеймом та захисником Томом Хеглі

Захисник збірної України Віталій Мандзюк у підкаті відбирає м`яч у нападаючого норвежців Абдулайє

Євген Селезньов

Півзахисник збірної України Сергій Кравченко (№16) та захисник В`ячеслав Шевчук (№13)

Артем Мілевський

Євген Селезньов бореться за м`яч із півзахисником збірної команди Норвегії Крістіаном Гріндхеймом

Фото УНІАН

 

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