Збірна України з футболу виграла у Норвегії (фото)

Товариську гру прийняв Дніпропетровськ

Збірна України без проблем переграла команду Норвегії в товариському матчі. Україна - Норвегія 1:0 (Селезньов, 26 пен.). Фото УНІАН

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