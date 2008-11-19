Грузинським баскетболістам відмовили у видачі російських віз

Двом баскетболістам естонського клубу "Тарту Рок" - грузинам Гіоргію Цинцадзе і Віктору Санікідзе - відмовили у видачі віз до Росії, повідомляє РІА Новости.

Російська сторона обгрунтувала своє рішення відсутністю дипломатичних відносин з Грузією. 25 листопада "Тарту Рок" має зіграти матч на Кубок Виклику з самарським ЦСК ВПС.

Керівництво естонського клубу звернулося до Міжнародної федерації баскетболу (FIBA) з проханням допомогти вирішити такі складнощі. В тому разі, якщо Цинцадзе і Санікідзе все-таки не одержать візи до Росії, "Тарту Рок" може відмовитися від матчу.

"Тарту Рок" і ЦСК ВПС виступають у групі G Кубка Виклику. Іншими учасниками цієї групи є італійські "Віртус" і бельгійський "Остенде".