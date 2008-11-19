В Україні почав мовлення телеканал "Футбол"

В Україні почав мовлення в тестовому режимі телеканал "Футбол".

Про це сказав директор телеканалу Олександр ДЕНИСОВ, повідомили в прес-службі ФК "Шахтар".

"З 18 листопада телеканал "Футбол" почав поки що тестове мовлення", - сказав О.ДЕНИСОВ.

За його словами, телеглядачами нового каналу можуть стати "лише ті користувачі кабельних мереж, оператори яких уклали договір на приймання і мовлення каналу". "Якщо кабельник його в себе включає, то глядач дивиться "Футбол" разом з іншими каналами. На сьогодні укладено понад двісті договорів у всій Україні", - сказав О.ДЕНИСОВ. Він уточнив, що "близько двох з половиною мільйонів українських сімей уже зараз можуть дивитися "Футбол".

Директор каналу наголосив, що поки "Футбол" не зможуть приймати власники супутникових "тарілок". "Насамперед ми хочемо зробити наш канал максимально доступним. Тому спочатку пішли шляхом мовлення за допомогою кабельних мереж", - пояснив О.ДЕНИСОВ.

Він також повідомив, що найближчий матч Чемпіонату України з футболу "Шахтар" – "Львів" канал "Футбол" покаже в прямій трансляції. О.ДЕНИСОВ звернув увагу, що "в повторі цю зустріч показувати на ТРК "Україна" не будуть".

На запитання, чи означає це, що трансляції матчів з участю "Шахтаря" "переїздять" з ТРК "Україна", О.ДЕНИСОВ відповів: "Телеканал "Футбол" зараз розглядає можливість трансляцій поєдинків української першості, і не тільки за участі "гірників". Але в цю п`ятницю ефір з Донецька продиктовано лише форс-мажорними обставинами - перенесенням матчів туру" (матчі 16-го туру Чемпіонату України з футболу було перенесено через указ Президента «Про заходи, пов`язані з Днем пам`яті жертв Голодомору», який забороняє проведення розважальних заходів, урочистостей і святкувань 22 листопада - УНІАН).