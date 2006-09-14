Ющенко закликав УЄФА довірити Україні фінал “Євро-2012”

Президент України Віктор ЮЩЕНКО запевнив представників УЄФА, що Україна готова забезпечити найкращі умови для проведення фіналу “Євро-2012”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, сьогодні під час зустрічі з представниками УЄФА, які перебувають в Україні з оглядовим візитом в рамках участі Україні і Польщі в тендері за право приймати фінальний турнір Чемпіонату Європи 2012 року з футболу, В.ЮЩЕНКО, зокрема, відзначив, що «Євро-2012» є заходом світового значення, який передбачає встановлення більш тісних відносин між Україною та Європою.

Президент України підкреслив, що в державі вже здійснюються заходи, спрямовані на удосконалення транспортної, спортивної та туристичної інфраструктури, що дасть можливість створити найкращі умови для проведення фіналу Чемпіонату Європи 2012 з футболу.

На зустрічі, зокрема, були присутні перший заступник глави Секретаріату Президента Іван ВАСЮНИК, міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО, президент Федерації футболу Григорій СУРКІС, член комітету змагань національних збірних Гері БІН, директор відділу професійного футболу Джорджіо МАРЧЕТТІ, голова відділу змагань національних збірних Мікаель ЗАЛЬЦЕР, менеджер змагань УЄФА Євро Крістоф ЙОНГ, координатор змагань УЄФА Євро-2008 Маріон-Ніколь БРЕУЕР, голова відділу УЄФА з проведення заходів Майк КІСС, генеральний менеджер заявки на право приймати фінальний тур Чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні та Польщі Дірк Смітс ван ОЙЄН.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня 2005 року Президент України підписав указ «Про невідкладні заходи з підготовки України до участі в тендері за право проведення фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні та Республіці Польща”.

7 грудня 2006 року Україна і Польща проведуть фінальну презентацію заявки перед Виконавчим комітетом УЄФА. За підсумками оціночного звіту на підставі поданої інформації, гарантій і угод Виконком європейської спілки футбольних асоціацій визначить приймаючу асоціацію, якій буде надано право проведення фінальної частини «Євро-2012» з футболу.