Підопічні Михайличенка поміряються силами з норвежцями

Сьогодні в Дніпропетровську на стадіоні „Арена Дніпро” о 20.00 розпочнеться товариський матч між національними збірними України і Норвегії з футболу (пряма трансляція на телеканалі "Україна").

Як передає кореспондент УНІАН, мер Дніпропетровська Іван КУЛІЧЕНКО на брифінгу заявив, що організація цього матчу має безпосереднє відношення до оцінки готовності міста до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу в 2012 році.

За його словами, «все, що залежало від місцевої влади, зроблено».

І.КУЛІЧЕНКО відзначив, що Дніпропетровськ не залучатиме до охорони правопорядку під час футбольного матчу спецпідрозділи міліції з інших регіонів.

Мер відзначив, що згідно з вимогами УЄФА, на стадіоні порядок безпосередньо підтримуватимуть стюарди і охорона стадіону.

На матч акредитовано 20 журналістів з Норвегії. Кількість зарубіжних вболівальників, які приїдуть до Дніпропетровська, поки що точно не відома. Передбачають, що на матч прибуде від 1 до 4 чартерних літаків з Норвегії.

І.КУЛІЧЕНКО повідомив, що „99,9% глядачів, які прийдуть на матч національних збірних України і Норвегії, - це місцеві жителі”.

Мер Дніпропетровська закликав жителів міста підтримати збірну і прийти на матч з норвежцями.