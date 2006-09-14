Хто піде проти Суркіса, той нарветься на революцію

Президент Федерації футболу України, член виконкому УЄФА Григорій СУРКІС запевняє, що торговельного центру перед НСК Олімпійський в Києві не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам після презентації Києва та його інфраструктури щодо участі України в тендері УЄФА на право проведення фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні та Республіці Польща.

“Я не раджу всім тим, хто сьогодні намагається знищити історичний спортивний культурний заповідник нашої України, робити це. Вони нарвуться на дуже великі неприємності. Повірте мені, Майдан 2004 року здасться їм не майданом. Це буде спортивна революція,”, - сказав Г.СУРКІС.

За його словами, конфлікт таки буде розв’язано, і в цьому зацікавлена як громадськість, так і вища влада країни.

“Я впевнений в тому, що спільно з громадськістю, з владою, ми це безладдя зупинимо. Я впевнений в тому, що ми знайдемо вихід з цієї поки що безнадійної ситуації. Але безнадійних ситуацій не буває, коли професіонали беруться до справи, між іншим, ще й патріоти своєї країни”, - зазначив президент Федерації футболу України.

Як повідомляв УНІАН, на Спортивній площі біля Національного спортивного комплексу «Олімпійський» у Києві ведеться будівництво торгово-розважального центру “Троїцький”.

Відповідно до висновку Міністерства внутрішніх справ України, це будівництво не відповідає нормам безпеки вболівальників.

У лютому Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) заявила про намір заборонити проведення офіційних футбольних матчів на НСК «Олімпійський» в Києві у разі продовження будівельних робіт біля стадіону.

Власником ТРЦ “Троїцький” є ЗАТ «НЕСТ-Ханнер», створене українським ВАТ “НЕСТ" и литовським ВАТ «HANNER».

Загальна площа об’єкта – понад 100 тис. кв. м, площа для орендаторів – понад 40 тис. кв. м. Сумарний обсяг інвестицій у будівництво ТРК становить 95 млн. дол.

Введення ТРЦ в експлуатацію планувалося на лютий-березень 2007 року