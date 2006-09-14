Суркіс обіцяє влаштувати такий фінал Євро-2012, якого світ ще не бачив

Президент Федерації футболу України, член виконкому УЄФА Григорій СУРКІС переконаний, що Україна здатна організувати фінал Чемпіонату Європи з футболу 2012 року найкращим за часів проведення всіх попередніх.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам після презентації Києва та його інфраструктури щодо участі України в тендері УЄФА на право проведення фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні та Республіці Польща.

“Я налаштований, може, емоційно, але безпристрасно, я реаліст і прагматик, я вважаю, що в нас є всі можливості для того, щоб сьогодні довести УЄФА, що ми не тільки бажаємо, а що ми можемо організувати фінал Чемпіонату, щоб він був найкращим за часів проведення фінальних частин Чемпіонатів Європи”, - наголосив Г.СУРКІС.

За його словами, хоча потужної інфраструктури поки що в України немає і зрозуміло, що в цьому напрямку Італія (конкурент у тендері на проведення фіналу Євро-2012 – УНІАН) має сьогодні “привабливіший вигляд”, але інспекція УЄФА, яка відвідує Україну, зараз займається вивченням того, наскільки населення сприймає і підтримує кроки державних інституцій у цьому напрямку.

“Ось це і є нашим найголовнішим аргументом. Аргументом, який сприймається УЄФА, що вся спільнота об’єдналася заради того, щоб отримати третій по значимості турнір після фінальної частини Чемпіонату світу по футболу і Олімпійських ігор”, - зазначив Г.СУРКІС.

Він повідомив, що вчора відбулася дуже гарна презентація на Львівщині, яка показала, що Львівська мерія і обласна держадміністрація “налаштовані на співпрацю для того, щоб, поєднуючи зусилля, в 2010-2011 рр. мати потужну інфраструктуру, яка дасть потужний сплеск в економіці, в залученні інвестицій, в покращенні наявності готелів, шляхів, аеропорту”.

Г.СУРКІС висловив також захоплення і презентацією столиці. “Це стосується і Києва. Вражаюча презентація, яка дає можливість сьогодні бачити, що ми маємо перспективу розвитку міста до 2010 року. Незалежно від того, чи матимемо ми право на проведення фінальної частини Чемпіонату Європи, місто живе по перспективному плану розвитку, місто має сьогодні всі можливості, щоб покращити інфраструктуру, залучити додаткові інвестиції в місто, покращити весь стан сегменту ринку, в т.ч. готельного, шляхів тощо”, - сказав він.

Г.СУРКІС переконаний, що проведені презентації для представників інспекції УЄФА та їхні зустрічі з керівництвом країни продемонстрували, що Україна здатна організувати проведення фіналу Чемпіонату Європи-2012 на найвищому рівні.

“Я бачу по настроях наших гостей, що вони дадуть дуже позитивні відгуки відносно своєї уяви про те, наскільки Україна готова продемонструвати себе...”, - сказав Г.СУРКІС.

Він також поінформував, що сьогодні голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ, віце-прем’єр Дмитро ТАБАЧНИК і Президент України Віктор ЮЩЕНКО на зустрічі з інспекторами наголосили, що всі гілки влади в Україні налаштовані синхронно виконати всі зобов’язання та вимоги УЄФА стосовно цього тендеру.

“Я вважаю, що ми зробили дуже виважену, змістовну презентацію всіх міст, продовжимо це і в Донецьку, і в Дніпропетровську і доведемо, що ми не тільки бажаємо, а й можемо. І це здійснимо”, - наголосив Г.СУРКІС.