Гол Шахтаря у ворота Динамо (відео)

Як повідомляв УНІАН, в неділю в Донецьку «Шахтар» виграв з рахунком 1:0 матч 15-го туру Чемпіонату України з футболу у київського «Динамо». На післяматчевій прес-конференції головний тренер «Динамо» Юрій СЬОМІН упевнено заявив, що «Шахтар» забив гол з офсайду.

У свою чергу тренер гірників М.ЛУЧЕСКУ заявив на післяматчевій прес-конференції, що суддівство в матчі з Динамо було на рівні Ліги чемпіонів

«Скажу чесно, це, напевно, перша гра в чемпіонаті України за всі роки моєї роботи тут, яку можна зіставити з рівнем Ліги чемпіонів», - зазначив М.ЛУЧЕСКУ.

На його думку, «гірники» «заслужили результат, з яким закінчилася гра».

Гол Вілліана у ворота Богуша

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