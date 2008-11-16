Результати 15-го туру Чемпіонату України з футболу

21:07, 16 листопада 2008
Спорт
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Металург повертається на другий рядок

Однаковими нічиїми закінчилися останні матчі 15-го туру Чемпіонату України з футболу

Дніпро - Зоря 1:1 (Лисицький 9 - Райчевич 10)

Металіст - ФК Харків 1:1 (Коельо 11 - Платон 30)

Нагадаємо, що раніше відбулися матчі:

Арсенал - Металург Д 0:1 (Аракелян 75)

Шахтар - Динамо 1:0 (Вілліан 34)

Іллічівець - Таврія 3:3 (Ярошенко 16 пен., Ситник 18, Кривошиєнко 37 пен. - Донець 42, Ідахор 60, Маркович 70)

Ворскла - Кривбас 0:0

ФК Львів - Карпати 2:4 (Федорчук 10, Г.Баранець 22 - Кузнєцов 41, Кожанов 57, Худобяк 65, Кополовець 79)

Металург З - Чорноморець 1:3 (Алозіє 90+1 - Коритько 55, Косирін 68, 78)

Турнірне становище:

1 Динамо - 37

2 Металург Д - 32

3 Металіст - 31

4 Ворскла - 27

5 Шахтар - 25

6 Дніпро - 24

7 Металург - 23

8 Зоря - 21

9 Карпати - 18

10 Чорноморець - 17

11 Кривбас - 15

12 Іллічівець - 12

13 Арсенал - 11

14 Таврія - 11

15 ФК Харків - 9

16 ФК Львів - 9

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