Результати 15-го туру Чемпіонату України з футболу

Металург повертається на другий рядок

Однаковими нічиїми закінчилися останні матчі 15-го туру Чемпіонату України з футболу Дніпро - Зоря 1:1 (Лисицький 9 - Райчевич 10) Металіст - ФК Харків 1:1 (Коельо 11 - Платон 30) Нагадаємо, що раніше відбулися матчі: Арсенал - Металург Д 0:1 (Аракелян 75) Шахтар - Динамо 1:0 (Вілліан 34) Іллічівець - Таврія 3:3 (Ярошенко 16 пен., Ситник 18, Кривошиєнко 37 пен. - Донець 42, Ідахор 60, Маркович 70) Ворскла - Кривбас 0:0 ФК Львів - Карпати 2:4 (Федорчук 10, Г.Баранець 22 - Кузнєцов 41, Кожанов 57, Худобяк 65, Кополовець 79) Металург З - Чорноморець 1:3 (Алозіє 90+1 - Коритько 55, Косирін 68, 78) Турнірне становище: 1 Динамо - 37 2 Металург Д - 32 3 Металіст - 31 4 Ворскла - 27 5 Шахтар - 25 6 Дніпро - 24 7 Металург - 23 8 Зоря - 21 9 Карпати - 18 10 Чорноморець - 17 11 Кривбас - 15 12 Іллічівець - 12 13 Арсенал - 11 14 Таврія - 11 15 ФК Харків - 9 16 ФК Львів - 9

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