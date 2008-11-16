Юрій Сьомін: "Шахтар" забив гол з офсайду

Головний тренер ФК «Динамо»(Київ) Юрій СЬОМІН вважає, що сьогодні в матчі 15-го туру Чемпіонату України з футболу в Донецьку «Шахтар» забив гол з офсайду (положення «поза грою»).

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.СЬОМІН заявив на післяматчевій прес-конференції.

«Офсайд був стовідсотковий», - сказав Ю.СЬОМІН.

Він зазначив, що «матч був дуже цікавим і напруженим». «Ми грали добре, але не завжди добра гра приносить результат», - вказав наставник «Динамо».

На його думку, динамівці припустилися «однієї-єдиної помилки, яка обернулася поразкою».

«Ми намагалися замінами загострити гру, але свої моменти не використали», - підсумував Ю.СЬОМІН.

Як повідомляв УНІАН, 16 листопада в Донецьку «Шахтар» виграв з рахунком 1:0 матч 15-го туру Чемпіонату України з футболу у київського «Динамо». Гру обслуговувала бригада арбітрів зі Швеції на чолі з Петером ФРОЙДФЕЛЬДТОМ.