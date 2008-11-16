Шахтар б'є Динамо
17:51, 16 листопада 2008Спорт
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... а Металург - Арсенал
У сьогоднішніх матчах 15-го туру Чемпіонату України з футболу дві донецькі команди виграли у двох київських: Металург (прогнозовано) у Арсенала, а Шахтар (менш прогнозовано) - у Динамо.
Арсенал - Металург Д 0:1 (Аракелян 75)
Шахтар - Динамо 1:0 (Вілліан 34)
Сьогодні тур закінчиться матчами Дніпро - Зоря і Металіст - ФК Харків
Нагадаймо, що 14-15 листопада закінчились матчі
Іллічівець - Таврія 3:3 (Ярошенко 16 пен., Ситник 18, Кривошиєнко 37 пен. - Донець 42, Ідахор 60, Маркович 70)
Ворскла - Кривбас 0:0
ФК Львів - Карпати 2:4 (Федорчук 10, Г.Баранець 22 - Кузнєцов 41, Кожанов 57, Худобяк 65, Кополовець 79)
Металург З - Чорноморець 1:3 (Алозіє 90+1 - Коритько 55, Косирін 68, 78)
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