Збірна України по боксу перемогла на Чемпіонаті Європи

У суботу в Ліверпулі (Англія), закінчився Чемпіонат Європи серед боксерів-любителів, за підсумками якого збірна України посіла перше загальнокомандне місце.

Боксери, що представляють збірну України, стали володарями чотирьох золотих і однієї бронзової медалі, і це забезпечило перше місце в неофіційному командному заліку.

Капітан української збірної Георгій Чигаєв (вагова категорія до 51 кг) завдав поразки по очках з сухим рахунком 5-0 у фіналі Саломо Нтуве (Швеція).

Олімпійський чемпіон Пекіна Василь Ломаченко (до 57 кг) переміг по очках (7-1) Араїка Амбарцумова (Росія). Ломаченко визнаний кращим боксером турніру.

Іван Сенай (до 75 кг) отримав перемогу над Максимом Коптяковим (Росія).

Олександр Усик (до 81 кг) отримав найпереконливішу перемогу серед усіх фіналістів, вигравши з рахунком 11-2 у Сергія Корнєєва (Білорусь).

У результаті збірна України вперше в своїй історії стала переможцем Чемпіонату Європи. По два золото здобули Вірменія й Росія, які посіли підсумкові друге та третє місця.

uaSport.net