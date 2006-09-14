Ліга Чемпіонів: усі результати другого ігрового дня

Другий ігровий день Ліги Чемпіонів виявився не менш результативним, ніж попередній, і ознаменувався вельми несподіваним результатом у Києві, черговою невдачею "Реала" у Ліоні, безгольовою нічиєю ЦСКА в Порту і британським "дербі" в Манчестері

Група Е У Києві "Динамо" вважалося фаворитом у грі з румунським клубом "Стяуа", який чудово виступив у минулому сезоні в Кубку УЕФА. Великий рахунок - 4:1 став головною несподіванкоюдругого ігрового дня Ліги Чемпіонів.

У Франції чемпіон країни "Ліон" приймав мадридський "Реал" і, так само як і рік тому, переміг, цього разу з рахунком 2:0, на відміну від торішніх 3:0. Господарі поля побудували гру на контратаках, постійно створюючи загрозу біля воріт Ікера Касільяса, а на 11-ій хвилині швидкий випад своєї команди завершив бразилець Фред, який з меж штрафної перекинув м`яч через голкіпера, який вискочив йому назустріч . Ще за 20 хвилин чергова атака завершилася взяттям воріт іспанської команди: витончена комбінація завершилася точним ударом Мендеша Тьягу зблизька.

Рахунок надалі не змінився, що дозволило "Ліону" зайняти другий рядок у турнірній таблиці. Перше місце несподівано для всіх "захопила" "Стяуа" яка з великим рахунком перемогла у Києві і завдяки більшій кількості забитих м`ячів вийшла на перше місце. Вже в наступному турі румуни на своєму стадіоні прийматимуть французький клуб, тоді як дві команди-невдахи перших матчів намагатимуться реабілітуватися у поєдинку в Мадриді.

Група F Одним з найяскравіших протистоянь цієї групи вважаються поєдинки двох британських команд - англійського "Манчестер Юнайтед" і шотландського "Селтіка", які зустрілися на "Олд Траффорд". Венегоор оф Хесселінк на 21-ій хвилині відкрив рахунок. На 30-ій хвилині у зіткненні з голкіпером гостей ціною власної травми заробив пенальті Райан Гіггз, а удар з 11-метрової відмітки реалізував Луї Саа.

"Манкуніанці" заграли дуже активно, прагнучи перехопити м`яч у центрі поля за рахунок пресингу. Це їм кілька разів вдавалося зробити, а на 40-ій хвилині все закінчилося голом у ворота "Селтіка" - Саа зробив дубль. Але на перерву команди пішли за рівного рахунку. Японський легіонер шотландського клубу Шунсуке Накамура добре виконав штрафний удар, не залишивши жодного шансу воротареві "Манчестера" Ван дер Сару.

Початок другого тайму приніс п`ятий гол у матчі, який виявився вирішальним. Знову пресинг у центрі поля закінчився перехопленням м`яча гравцями "Манчестера" і швидким пасом на Саа, який цього разу не зміг вразити ворота суперника. М`яч відскочив Оле-гуннар Сольск’яера, який не схибив з двох метрів - 3:2 перемога "Манчестера".

Досить нудним виявився поєдинок у Копенгагені, де однойменний клуб приймав португальську "Бенфіку". Найяскравіший момент виник на 75-ій хвилині, коли Паулу Жорж ударом з-за штрафної влучив у штангу воріт господарів поля. Решту часу команди багато бігали і били по воротах, хоча без особливої небезпеки для воріт один одного, однак це дозволило обом клубам внести до свого активу перші очки.

У наступному турі "Копенгаген" вирушає до Глазго в гості до "Селтіка. "МЮ" поїде на наступну гру до Лісабона, де на нього чекає дуже важкий матч проти "Бенфіки".

Група G В цей час у Порту однойменний клуб приймав московський ЦСКА, і господарів поля чекав важкий поєдинок, враховуючи велику кількість травмованих гравців у складі "Порту" і прекрасну форму російської команди, яка до осені набрала хід.

Обидві команди більше думали про оборону власних воріт, ніж про атаку воріт суперника. При цьому дії у нападі португальців виглядали трохи небезпечнішими за гру "армійців", господарі поля навіть змогли влучити в штангу в першому таймі. Але гості не відсиджувалися в захисті, хоча діяли обережно, що у результаті закінчилося нудними нулями на табло.

У Гамбурзі англійський "Арсенал" без свого основного форварда Тьєррі Анрі зміг виграти, забивши по голу в кожному з таймів. Допомогло гостям видалення голкіпера німецької команди Саші Кірштайна, який на 12-ій хвилині зустрічі збив у своєму штрафному майданчику Робіна ван Персі, шведський арбітр Фредерік Нільссон розцінив це як фол останньої надії, показавши червону картку воротареві і призначивши пенальті, який реалізував Жілберту Сілва.

На 53-ій хвилині Томаш Росіцкі потужно пробив з-за меж штрафного майданчика точно у верхній кут воріт, зробивши рахунок 2:0 на користь "Арсеналу". "Гамбург" не збирався здаватися і зміг забити гол, який арбітр не зарахував через офсайд. А ось на першій доданій хвилині гравці німецької команди зробили все просто чудово, провівши витончену комбінацію, яку завершив Бубакар Санного, перервавши "суху" серію голкіпера англійців Йенса Леманна - 2:1 на користь лондонців.

У другому турі "Арсенал" прийматиме на своєму новому стадіоні "Порту", тоді як московський ЦСКА на стадіоні "Локомотив" у Черкизові зустрінеться з німецьким "Гамбургом”.

Група Н

Бельгійські "Андерлехт" і французький "Лілль" показали красивий футбол, забивши два красиві м`ячі. Суперники на двох завдали 36 ударів по воротах один одного, подали 11 кутових, при цьому діяли дуже коректно - всього 25 порушень правил за 90 хвилин гри. На 40-ій хвилині зустрічі рахунок відкритив гравець бельгійського клубу Пареха, який в падінні ногою направив м`яч у сітку воріт гостей. На 80-ій хвилині після швидкої атаки французів Ніколя Фоверж зрівняв рахунок.

У Мілані екс-команда Шеви приймала грецький АЕК і добилася великої перемоги з рахунком 3:0. Прекрасну гру показав Філіппо Індзагі, який забив сам на 17-ій хвилині ударом головою після навісу з лівого флангу атаки, а на 76-ій хвилині заробив пенальті, реалізований бразильцем Кака. Між двома цими епізодами Жоанн Гуркюфф на 41-ій хвилині також головою забив другий гол у ворота греків, зробивши шанси гостей на успішний результат практично нульовими.

26 вересня "Лілль" на своєму стадіоні прийме лідера групи італійський "Мілан" і має право розраховувати на успіх, у разі якого французи знайдуть реальні шанси на вихід до стадії плей-офф. АЕК може реабілітуватися на своєму стадіоні у грі проти "Андерлехта", з яким, мабуть, і розіграє третє місце і путівку до Кубку УЕФА.

За матеріалами Обозреватель