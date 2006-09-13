Закінчився матч ”Динамо” - ”Стяуа”

Закінчився матч 1-го туру групового раунду Ліги Чемпіонів з футболу в групі Е, в якому зустрічаються київське "Динамо" і "Стяуа" (Бухарест, Румунія). Кияни програли 1:4.

Склади команд: Динамо: Шовковський, Родолфо, Ребров, Корреа, Діого Рінкон, Шацьких, Гусєв, Несмачний, Юссуф, Родріго, Маркович. У запасі: Рибка, Белькевич, Чернат, Моренно, Міхалик, Гавранчич, Отольваро. Стяуа : Фернандеш, Д. Гоян, Бадя, Діке, Крісточа, Несу, Николіце, Ловін, Парасків, Сабан, Гионя. У запасі: Черня, Опріце, Овідіу Петрові, Боштіне, Бачу, Теро, Станчу

Румуни забили гол на третій хвилині, подаючи вже другий на той час кутовий. Навіс на дальню штангу, і з трьох метрів головою під гострим кутом забив Сорін Гионя.

Кияни зрівняли рахунок на 16-й хвилині. Рінкон одержав пас зліва від Реброва і його ж вивів в штрафну на удар. У боротьбі із захисників з 11 метрів Ребров забив у ближній кут. 1:1

Другий румунський гол був схожий на перший тим, що забитий головою вправо від воротаря після стандарту. Тільки тепер не після кутового зліва, а після ауту справа. Автор голу - Валентин Бадя з подачі Діке. 1:2

Третій гол у ворота "Динамо" - точнісінько другий гол збірної України від грузинської команди. Штрафний з 28-30 метрів точно в ліву (від воротаря) дев`ятку. Шовковський щосили стрибає, трохи дістає м`яч, але відбити було нереально. Гол записав Ніколае Діке. 1:3.

За 15 хвилин другого тайму Олександр Дем`яненко зробив дві заміни: замість Корреа вийшов Белькевич і, трохи пізніше, замість Марковича – дебютант “Динамо” колумбієць Хосе “Пепе” Морено.

На 64-й хвилині Максим Шацьких пробив головою у воротаря метрів з 9. На 68-й «Динамо» після небезпечного моменту подало поспіль два кутових, завершення обох були небезпечними для воріт Фернандеша, але м`яч пройшов один раз над «дев`яткою» і один раз поза штангою. На 72-й сильно, але високо з лінії штрафної пробив Белькевич.

На 70-й Авреліан Олерою замінив Бадю на Теро, а на 73-й Крісточу на Опріце. Румунський тренер не збирався йти в захист, тим більше, що за хвилину перед тим вимушена заміна була у киян: з травмою винесли досвідченого Реброва, а замість нього вийшов другий «колумбійський» новачок «Динамо» Харрісон Отольваро.

Четвертий гол у ворота «Динамо» став результатом позиційної помилки. На 79-й хвилині команда йшла від своїх воріт в атаку, а румуни перехопили м`яч і вивели за спину київським захисникам одразу двох гравців. Ніколае Діке навіть огледівся і оцінив ситуацію перш ніж перекинути м`яча через Шовковського, який вийшов на нього. Родолфо відчайдушно рвався до м`яча, що летів високою дугою, але дістав його вже за лінією воріт. 4:1. І автор дубля Діке під оплески пішов з поля, його змінив Овідіу Петру.

Удар Рінкона з 19 метрів на 84-ій хвилині узяв воротар «Стяуа».

“Динамо” програло з великим рахунком і, що прикро – за грою.

Наступна зустріч киян у Лізі чемпіонів - 26 вересня з “Реалом” (який сьогодні теж програв "Ліонові" 0:2) на його полі.