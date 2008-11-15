ФІФА похвалила Україну за шкільний футбол

Польща має намір виконати рекомендації ФІФА і перейняти український досвід популяризації футболу, зокрема запровадити “урок футболу” в своїх школах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент Польського футбольного союзу (ПФС) Гжегож ЛЯТО під час прес-конференції у Києві.

Г.ЛЯТО поінформував, що робота з популяризації футболу польською федерацією вже проводиться. Зокрема, сьогодні в навчальних закладах країни вже будується 1 тисяча нових стадіонів з футбольними полями.

“Найближчим часом я зустрінуся з міністром освіти Польщі і ми вирішимо, як впроваджувати футбол у школах”, - сказав Г.ЛЯТО, додавши, що “раніше в Польщі це була пустеля”.

Як повідомляв УНІАН, вчора під час семінару «Стан та перспективи розвитку шкільного футболу» президент ФФУ Григорій СУРКІС зазначив, що ФІФА високо оцінила український досвід пропаганди масового футболу та його залучення до виховання здорового способу життя. ФІФА також рекомендувала футбольним асоціаціям інших держав використати досвід України, і зокрема щодо запровадження “уроку футболу” в загальноосвітніх школах.