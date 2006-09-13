Україна піднялася на дві позиції в новому рейтингу FIFA

FIFA опублікувала вересневий рейтинг збірних. Україна продовжує підійматися вгору і, порівняно з серпнем, зробила два кроки вперед - тепер вона на 13-му місці, передають «Подробиці».

Значні зміни сталися в першій десятці рейтингу. Бразильці, як і раніше, перші, але їх наздоганяє Франція, що піднялася з 4-го місця на друге. На одну позицію вгору піднялася Англія. А ось чемпіони світу - Італія - котиться вниз. З другого місця "Скуадра адзурра" перемістилася на п`яте. Поліпшили своє положення Чехія і Німеччина - на три і одну позицію відповідно, потіснивши вниз Португалію та Іспанію. Спускається донизу і Росія: у серпні вона займала 33-е місце, зараз - 39-е.