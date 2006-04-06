У півфінал прорвалися ”Барселона” і ”Арсенал”

Увечері в середу в Барселоні і Турині були зіграні матчі 1/4 фіналу футбольної Ліги чемпіонів, що визначили два останні півфіналісти турніру. Ними стали "Барселона", що переграла "Бенфіку", і "Арсенал", якого влаштувала нічия в гостьовій зустрічі з "Ювентусом".

Ліга чемпіонів. Чвертьфінал.

"Барселона" (Іспанія) - "Бенфіка" (Португалія) - 2:0 (0:0)

Голи: Роналдіньо, 18 (1:0). Ето`О, 87 (2:0).Перший матч - 0:0.

"Ювентус" (Італія) - "Арсенал" (Англія) - 0:0

Видалення: Недвед (Ю), 77.

Перший матч - 0:2.

Півфінали

"Арсенал" (Англія) - "Вільярреал" (Іспанія)

"Мілан" (Італія) - "Барселона" (Іспанія)