Коли йдеться про НСК "Олімпійський", можна обійтися без тендеру
02:27, 13 листопада 2008Спорт
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Кабмін дозволив
Кабінет міністрів України дозволив закуповувати роботи, пов`язані з реконструкцією НСК «Олімпійський», без тендеру.
Текст відповідної постанови (від 5 листопада 2008 р. №986) розміщений на сайті Кабміну.
Зокрема, пункт 7 «Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» (постанова КМУ від 17 жовтня 2008 р. №921) доповнений абзацом “дослідницькі, науково-дослідні, проектні і демонтажні роботи, пов`язані з реконструкцією Національного спортивного комплексу “Олімпійський”.
Нагадаємо, в даному пункті вказаний перелік товарів і робіт, на які не розповсюджується положення про держзакупівлі.
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