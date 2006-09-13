Ліга Чемпіонів: результати усіх матчів вівторка

У вівторок в Європі відбулися матчі першого туру групової стадії Ліги чемпіонів у чотирьох групах з восьми. Успіху досягли фаворити турніру "Барселона" і "Челсі", а міланський "Інтер" несподівано поступився "Спортінгу".

У групі А "Челсі" обіграв на виїзді "Вердер" (2:0), а новачок команди Міхаель Баллак забив свій перший гол за лондонський клуб. Він реалізував пенальті, призначений за фол проти Дідьє Дрогба. Андрій Шевченко вийшов у стартовому складі і був замінений на 81-ій хвилині. В іншому матчі "Барселона" розгромила "Левські" (5:0) - всі голи забили різні футболісти.

У квартеті В португальський "Спортінг" добився перемоги над "Інтером" - 1:0. Долю матчу вирішив Марко Канейра, який проявив індивідуальну майстерність на 64-ій хвилині. Чотири хвилини потому за другу жовту картку був видалений новачок "Інтера" Патрік Вієра. Московський "Спартак" зазнав нищівної поразки від мюнхенської "Баварії" (0:4).

У групі С обидва стартові матчі ("Галатасарай" - "Бордо" і ПСВ - "Ліверпуль") завершилися внічию 0:0, зате представники групи D порадували результативністю. "Валенсія" обіграла на виїзді "Олімпіакос" (4:2), а "Рома" розгромила на своєму полі "Шахтар" - 4:0. Українці, як і футболісти московського "Спартака", пропустили чотири м`ячі у другому таймі.

Ліга чемпіонів. Груповий турнір. 1-й тур Група А "Челсі" (Англія) - "Вердер" (Німеччина) - 2:0 (1:0) Голи: Ессьєн, 24 (1:0). Баллак, 68 - з пенальті (2:0).

"Барселона" (Іспанія) - "Левські" (Болгарія) - 5:0 (2:0) Голи: Іньєста, 7 (1:0). Жюлі, 39 (2:0). Пуйоль, 49 (3:0). Ето`О, 58 (4:0). Роналдіньйо, 90+3 (5:0).

Група В "Спортінг" (Португалія) - "Інтер" (Італія) - 1:0 (0:0) Гол: Канейра, 64 (1:0).

"Баварія" (Німеччина) - "Спартак" (Росія) - 4:0 (0:0) Голи: К.Пісарро, 48 (1:0). Санта Крус, 52 (2:0). Швайнштайгер, 71 (3:0). Саліхаміджич, 84 (4:0).

Група С "Галатасарай" (Туреччина) - "Бордо" (Франція) - 0:0 ПСВ (Голландія) - "Ліверпуль" (Англія) - 0:0 Група D "Олімпіакос" (Греція) - "Валенсія" (Іспанія) - 2:4 (1:2) Голи: Константіну, 28 (1:0). Морьєнтес, 34 (1:1). Морьєнтес, 39 (1:2). Кастільйо, 66 (2:2). Альбіоль, 85 (2:3). Морьєнтес, 90 (2:4).

"Рома" (Італія) - "Шахтар" (Україна) - 4:0 (0:0) Голи: Таддеї, 70 (1:0). Тотті, 76 (2:0). Де Россі, 79 (3:0). Д.Пісарро, 89 (4:0).

За матеріалами Лента.ру