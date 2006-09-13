Нищівна поразка ”Шахтаря” у Лізі Чемпіонів

Чемпіон України донецький "Шахтар" невдало стартував у груповому етапі Ліги Чемпіонів, зазнавши поразки від італійської "Роми" з рахунком 0:4.

Перший тайм абсолютно не дозволяв передбачити подібний гнітючий результат - команда Луческу контролювала хід гри, і лише бездарні дії Брандао не дозволили гостям відкрити рахунок. Наприкінці першого тайму огризнулася і "Рома", але Мансіні відверто пробачив захист "гірників".

Те, що відбулося у другому таймі інакше як ганьбою просто не назвеш. Спершу Брандао змарнував ще один зручний момент, і почалося. Дитяча помилка Раца - Таддєї розстріляв Шуткова. Гай, що вийшов на заміну, не влучив по м`ячу - Тотті зняв павутину з воріт "Шахтаря". Тимощук і Левандовські не догледіли за де Россі - 0:3. Добив гостей Давид Пісарро.

Рома - Шахтар - 4:0 Голи: Таддеї, 66; Тотті, 76; Россі, 79; Д. Пісарро, 89

Рома: Доні, Пануччі, Феррарі, Ківу, Тонетто, Таддєї, Де Россі, Перротта, Аквілані (Пісарро, 63), Мансіні (Кассетті, 87), Тотті (Монтелла, 81)

Шахтар: Шутков, Срна, Хюбшман, Левандовські, Рац, Матузалем (Гай, 72, Жадсон, 80), Маріка, Тимощук, Елано, Дуляй, Брандао (Агахова, 63)

Попередження: Аквілані, 30 - Маріка, 14; Тимощук, 29, Хюбшман, 84

Корреспондент за матеріалами Подробиці.ua