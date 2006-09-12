Чи зможе Україна провести фінал Чемпіонату Європи з футболу?

Завтра розпочинається візит інспекторів УЄФА до України з метою отримання загального уявлення про країну та її здатність приймати фінальний турнір чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Федерації футболу України, шестеро офіційних представників УЄФА завтра прибудуть до Львова з Варшави, де вони завершили інспектування міст-кандидатів на проведення фінальної частини Євро-2012. Протягом трьох днів заплановано насичену офіційну програму, зустрічі з відповідальними особами України для дослідження рівня політичної підтримки УЄФА Євро-2012.

До програми візиту інспекторів в Україну входить інспекція існуючих стадіонів та відведених під будівництво нових стадіонів майданчиків, тренувальних центрів, заявлених готелів, а також фан та ВІП-зон у кожному з приймаючих міст. У ході візиту заплановано зустрічі представників УЄФА з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, головою Верховної Ради України Олександром МОРОЗОМ, першим віце-прем’єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ, віце-прем’єр-міністром України Дмитром ТАБАЧНИКОМ, міністром України у справах сім’ї, молоді та спорту Юрієм ПАВЛЕНКОМ.