Блохін і Газзаєв мало не побилися на матчі

Головний тренер «Москви» Олег Блохін і тренер ЦСКА Валерій Газзаєв мало не побилися в перерві матчу 28-го туру чемпіонату Росії, який завершився з рахунком 4:1 на користь армійців. Після незарахованого гола «городян» в кінці першого тайму Блохін демонстративно аплодував на адресу лави запасних армійців. Після свистка на перерву тренери продовжили з`ясовувати стосунки біля входу в підтрибунні приміщення, і Газзаєв спробував ударити українського фахівця.

Тренерів розняли арбітри, а також представники міліції, які знаходилися на стадіоні.

Sports.ru