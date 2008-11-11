На змаганнях з рукопашного бою помер 16-річний хлопець
00:20, 11 листопада 2008Спорт
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Дістав два удари в рингу
У неділю, 9 листопада, в Кемерово (Російська Федерація) на змаганнях з рукопашного бою - помер 16-річний спортсмен з Новосибірська. Артем Коротков помер на рингу під час поєдинку. За фактом загибелі юніора порушено кримінальна справа.
За словами головного фахівця новосибірського обласного управління фізкультури і спорту, суперник Короткова завдав йому два удари, після чого той упав непритомний. Лікарі використовували дефібрілятор, проте врятувати життя спортсмена не вдалося.
За даними організаторів змагань, 6 листопада Коротков пройшов повну диспансеризацію, його визнали здоровим.
2007 року Коротков посів на змаганнях в Кемерово перше місце у віковій категорії 14-15 років.
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