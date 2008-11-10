Михайличенко не викликав Шеву до збірної України

Головний тренер збірної України Олексій Михайличенко оприлюднив список футболістів, які готуватимуться до товариського поєдинку проти команди Норвегії, що відбудеться 19 листопада у Дніпропетровську, пише Чемпіон.

Наставники синьо-жовтих вирішив запросити на збір кількох потенційних дебютантів. Відтак, не будуть викликатися на цю гру легіонери Андрій Шевченко, Анатолій Тимощук, Андрій Воронін та Євген Левченко, і зроблена ставка на футболістів з національного чемпіонату. Єдиний виняток - представник російської прем`єр-ліги Віталій Федорів, в активі якого вже є один виступ за збірну - в лютому проти кіпріотів.

Склад збірної України

Голкіпери: Станіслав Богуш ("Динамо" Київ), Андрій П`ятов ("Шахтар" Донецьк).

Захисники: Віталій Мандзюк ("Арсенал" Київ), Андрій Русол ("Дніпро" Дніпропетровськ), Дмитро Чигринський і Олександр Кучер (обидва - "Шахтар"), Андрій Несмачний ("Динамо"), Віталій Федорів ("Амкар" Перм, Росія).

Півзахисники: Олександр Алієв ("Динамо"), Сергій Валяєв і Валентин Слюсар (обидва - "Металіст" Харків), Денис Голайдо ("Таврія" Сімферополь), Сергій Кравченко ("Ворскла" Полтава), Сергій Назаренко ("Дніпро").

Нападники: Володимир Гоменюк ("Таврія"), Марко Девіч ("Металіст"), Артем Мілевський ("Динамо"), Євген Селезньов ("Шахтар").