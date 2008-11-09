Металіст повертається на другий рядок
18:52, 09 листопада 2008Спорт
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Завершився ще один матч 14-го туру
Завершився матч 14 туру української Прем`єр-ліги Кривбас - Металіст. Гості зуміли забити три голи, господарі відквитали тільки один.
Кривбас - Металіст 1:3
Голи: Мотуз 88 - Валяєв 15, Фомін 30, Девіч 67 пен.
Таким чином харківчани набирають 30 очок і знову відтісняють донецький Металург на третю позицію.
В цей час в Києві триває матч Динамо - ФК Львів. Рахунок поки не відкритий.
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