Металіст повертається на другий рядок

Завершився матч 14 туру української Прем`єр-ліги Кривбас - Металіст. Гості зуміли забити три голи, господарі відквитали тільки один.

Кривбас - Металіст 1:3

Голи: Мотуз 88 - Валяєв 15, Фомін 30, Девіч 67 пен.

Таким чином харківчани набирають 30 очок і знову відтісняють донецький Металург на третю позицію.

В цей час в Києві триває матч Динамо - ФК Львів. Рахунок поки не відкритий.