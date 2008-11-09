Кличку Маскаєв нецікавий

Чемпіону світу за версіями WBO і IBF у надважкій вазі Володимиру Кличку можливий поєдинок проти росіянина Олега Маскаєва нецікавий. Про це він заявив в інтерв`ю російському виданню "Спорт-Експрес".

"Інтересу до такого бою у мене немає - Маскаєв не володіє титулом", - зазначив українець.

Також Кличко-молодший розповів про свій можливий поєдинок із тимчасовим чемпіоном світу WBA Ніколаєм Валуєвим:

"Думаю, це вже музика наступного року. Не хотів би розпиляти свою увагу ні на кого з боксерів - сконцентрований зараз лише на майбутньому поєдинку з Рахманом".

Нагадаємо, бій між українцем і американцем відбудеться 13 грудня у Німеччині.

Володимир Кличко не знає, коли битиметься з іншим росіянином Алєксандром Повєткіним, який відмовився від бою із чемпіоном пославшись на травму.

"Не знаю, коли тепер може відбутися ваш бій з Повєткіним. Це залежить не від мене. Запитаєте про це Сашка або його промоутера Зауерланда", - сказав чемпіон світу.

"Я був дуже радий тому, що ми мали зустрітися на рингу з Повєткіним. На жаль, зараз не вийшло. Можливо, битимемося у майбутньому", - додав Кличко-молодший.

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