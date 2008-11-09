Ворскла видряпує в одеситів три очки

Завершився перший з недільних матчів 14 туру Чемпіонату України з футболу. Полтавська Ворскла в гостях здолала одеситів з мінімальним рахунком 0:1.

У першому таймі Чорноморець справляв краще враження, але не використав свої моменти, і у результаті отримав гол у свої ворота. На 38-ій хвилині одна з нечисленних атак полтавчан закінчилась взяттям воріт – гол на рахунку Кравченка. У другому таймі вболівальники побачили багато боротьби, чорноморці знову мали перевагу але... У результаті підопічні Миколи Павлова везуть з Одеси три очки.