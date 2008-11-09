Заваров про озброєних фанатів: то, певно, якісь бейсболісти були

Головний тренер київського "Арсеналу" Олександр Заваров на післяматчевій прес-конференції у Львові після поразки 3:2 від місцевих "Карпат" заявив, що його команда грала без мотивації. Відповідаючи на запитання журналістів про затримання озброєних фанатів клубу, Заваров зазначив: "Я їх не бачив. Біти? В нас компанія фанатів проукраїнська, організована і культурна. Хай покажуть, кого вони затримали. Хто там був з бітами, кого вони їхали бити. То, напевно, якісь бейсболісти були…" Про це повідомляє Zaxid.netз посиланням на Інформаційний центр ФК "Карпати".

"Гра, думаю, сподобалася глядачам. Багато моментів було в обох команд. Обнадійливий футбол. Правда, важко сказати, що було в першому таймі з нами. Зіграли жахливо у першому таймі, в другому щось виходило, проявлялася сила волі, люди почали переживати за незручний рахунок. Але все це не те. Без мотивації грати в футбол важко. Цей тиждень ми на базі готувалися. Почалася гра - з перших хвилин треба бути сконцентрованим. А тут концентрації - нуль, мотивації - нуль. Мене обурює, що коли тільки-но починаються труднощі - відразу починаються претензії у самих футболістів: ти не туди віддав пас, і так далі. Починається бордель. Треба з себе починати. Вирішувати свої проблеми. "Карпати" вийшли мобільні, як вони завжди грають у себе вдома. Але вже пізно. Важко відігравати два м’ячі. Все робилося швидко, хотіли забити. За підбором гравців ми не слабші за інші команди, за винятком грандів. Дехто думає, що так воно все буде йти по накату. Після матчу проти "Шахтаря" пішов психологічний провал. Налаштувалися на "Шахтар", а потім виходиш грати проти бійців, які несуться, б’ються, перебивають весь наш захист. Треба так само - динаміку, боротьбу протиставляти. Але я вітаю "Карпати" з перемогою і бажаю їм всього хорошого", - підсумував гру О.Заваров.

Як повідомляв УНІАН, учора вранці, співробітники Державтоінспекції Львівської області на під’їзді до Львова затримали автобус, в якому їхали 60 фанівфутбольного клубу «Арсенал» (Київ).

Співробітники ДАІ виявили у пасажирів автобуса цілий арсенал спецзасобів, які призначалися для створення масових заворушень, бійок та каліцтва.