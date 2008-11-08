Результати 12-го туру англійської Прем'єр-ліги (оновлено)
Арсенал забирає третю сходинку у МЮ
Закінчилися сьогоднішні матчі 12-го туру англійської Прем`єр-ліги
Арсенал - МЮ 2:1 (Насрі 22, 48 - да Сілва 90)
Віган - Сток Сіті 0:0
Халл Сіті - Болтон 0:1 (Тейлор 50)
Сандерленд - Портсмут 1:2 (Сіссе 4 - Бельхадж 51, Дефо 90 пен.)
Вест Хем - Евертон 1:3 (Коллісон 63 - Лескотт 83, Саа 85, 87)
Ліверпуль- Вест Бромвич 3:0 (Кін 24, 43, Арбелоа 90).
Таким чином, Ліверпуль мінімум до завтрашнього дня посів перше місце. Арсенал в особистому поєдинку виборов третій рядок у МЮ. З несподіванок тур варта згадки перемога аутсайдера Болтона над новачком Ліги Халлом, який ще три тури назад очолював таблицю разом з Челси.
Завтра тур завершиться матчами (очки):
Блекберн (13) - Челсі (26)
Манчестер Сіті (13) - Тоттенхем (9)
Астон Вілла (20) - Міддлсбро (14)
Фулхем (11) - Ньюкасл (12)