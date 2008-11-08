Результати 12-го туру англійської Прем'єр-ліги (оновлено)

Закінчилися сьогоднішні матчі 12-го туру англійської Прем`єр-ліги

Арсенал - МЮ 2:1 (Насрі 22, 48 - да Сілва 90)

Віган - Сток Сіті 0:0

Халл Сіті - Болтон 0:1 (Тейлор 50)

Сандерленд - Портсмут 1:2 (Сіссе 4 - Бельхадж 51, Дефо 90 пен.)

Вест Хем - Евертон 1:3 (Коллісон 63 - Лескотт 83, Саа 85, 87)

Ліверпуль- Вест Бромвич 3:0 (Кін 24, 43, Арбелоа 90).

Таким чином, Ліверпуль мінімум до завтрашнього дня посів перше місце. Арсенал в особистому поєдинку виборов третій рядок у МЮ. З несподіванок тур варта згадки перемога аутсайдера Болтона над новачком Ліги Халлом, який ще три тури назад очолював таблицю разом з Челси.

Завтра тур завершиться матчами (очки):

Блекберн (13) - Челсі (26)

Манчестер Сіті (13) - Тоттенхем (9)

Астон Вілла (20) - Міддлсбро (14)

Фулхем (11) - Ньюкасл (12)