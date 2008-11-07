Українські фігуристи завоювали срібло на етапі Гран-прі в Китаї

На етапі Гран-прі ISU "Кубок Китаю" українська пара Тетяна Волосожар і Станіслав Морозов зайняли сьогодні друге місце. Після короткої програми наші фігуристи займали друге місце і зберегли свої позиції і після виконання довільної програми. Поступилися в Пекіні наші спортсмени лише срібним призерам турінської Олімпіади і минулого чемпіонату світу китайцям Дань Чжан і Хао Чжан.

Сьогодні Тетяна і Станіслав добилися першого серйозного успіху з моменту переїзду в німецький Шемніц, де з червня наші фігуристи працюють під керівництвом тренера Інго Штойєра, відзначає Наш Спорт.