Зеніт продовжив контракт з Адвокатом

Сьогодні "Зеніт" продовжив контракт з головним тренером команди Діком Адвокатом, повідомляє офіційний сайт пітерського клубу.

Термін дії нової угоди розрахований до кінця 2009 року. Керівництво "Зеніту" ще в жовтні досягло усної домовленості з нідерландським фахівцем, проте офіційно договір було оформлено лише сьогодні.

Чемпіон нагадує, що Адвокат очолив клуб з Північної Пальміри влітку 2006 року.