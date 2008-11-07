Зеніт продовжив контракт з Адвокатом
15:11, 07 листопада 2008Спорт
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Договір оформили сьогодні
Сьогодні "Зеніт" продовжив контракт з головним тренером команди Діком Адвокатом, повідомляє офіційний сайт пітерського клубу.
Термін дії нової угоди розрахований до кінця 2009 року. Керівництво "Зеніту" ще в жовтні досягло усної домовленості з нідерландським фахівцем, проте офіційно договір було оформлено лише сьогодні.
Чемпіон нагадує, що Адвокат очолив клуб з Північної Пальміри влітку 2006 року.
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