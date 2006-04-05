У Карпатах - сніг

Завтра в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. У західних областях дощ з мокрим снігом, у Карпатах сильні опади; у більшості північних та центральних областей часом дощ, подекуди з грозою. На решті території без опадів, вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, у західній частині північно-західний, 5-10 м/с.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура вночі 2-7° тепла, у східній частині місцями 0-2° морозу; вдень 9-14° тепла, на півдні до 18°, у західних областях 5-10° тепла. На Закарпатті: дощ, у горах сильний дощ з мокрим снігом. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 6-11° тепла, в горах вночі 0-4° морозу, вдень 0-5° тепла.

7-8 квітня - мінлива хмарність. 7 квітня у північних областях дощ, подекуди з мокрим снігом; на решті території дощі, місцями грози (у західній частині, а вночі й у східних областях переважно без опадів). 8 квітня в Україні, крім східної частини та Криму, припинення опадів. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, в північних областях від 3° тепла до 2° морозу, у західних областях місцями до 5° морозу; вдень 5-10° тепла, у Криму до 13° (7 квітня у східній половині країни 12-17°). На Закарпатті без опадів. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 9-14° тепла, горах вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° тепла.

9-10 квітня - без опадів, лише в Криму місцями короткочасний дощ. Температура вночі від 4° морозу до 2° тепла, у південній частині від 1° морозу до 5° тепла; вдень підвищення температури до 10-15° тепла, в західних областях до 14-19°.

У Києві та області у четвер буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень часом дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 10-12°; по області вночі 2-7° тепла, вдень 9-14°.

7-8 квітня - мінлива хмарність. 7 квітня вночі дощ, подекуди з мокрим снігом, вдень місцями невеликий дощ; 8 квітня без опадів. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Зниження температури вночі до 3° тепла-2° морозу, вдень до 5-10° тепла.

9-10 квітня - без опадів. Температура вночі суттєво не зміниться, вдень підвищиться до 10-15° тепла.