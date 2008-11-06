Кличко непокоїться, що його бій не покажуть по телевізору

Українському боксерові-важкоатлетові Віталієві КЛИЧКУ, що володіє титулом чемпіона світу за версією WBC (Всесвітня боксерська рада), не подобається ідея про проведення бою з кубинцем Хуаном Карлосом ГОМЕСОМ. Про це заявив менеджер українського боксера Бернд БЕНТЕ.

Поєдинок КЛИЧКО - ГОМЕС призначила Світова боксерська рада, повідомляє Лента.ру з посиланням на AFP.

35-річний Х.ГОМЕС є офіційним претендентом на титул WBC, але, за словами Б.БЕНТЕ, В.КЛИЧКО не зацікавлений в бою з кубинцем. Б.БЕНТЕ відзначив також, що цей поєдинок не захочуть транслювати ні німецькі, ні міжнародні телеканали. Більшість своїх боїв українець провів у Німеччині.

Віталій КЛИЧКО став чемпіоном світу за версією WBC 11 жовтня ц. р., нокаутувавши нігерійця Семюела ПІТЕРА. Незабаром після перемоги українець заявив, що готовий зустрітися тільки з Ленноксом ЛЬЮЇСОМ або Миколою ВАЛУЄВИМ, а на початку цього тижня публічно запропонував М.ВАЛУЄВУ провести поєдинок в 2009 році.

Проте 6 листопада WBC зобов`язав В.КЛИЧКА зустрітися з обов`язковим претендентом Х.ГОМЕСОМ. Якщо найближчим часом сторони не домовляться про умови поєдинку, 19 грудня право на організацію цього матчу буде розіграно на аукціоні.