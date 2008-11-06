Закінчився матч Металіст - Герта
20:47, 06 листопада 2008Спорт
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"Бублики" на табло
Завершився матч другого туру групового етапу Кубка УЕФА в групі В:
Металіст - Герта 0:0
Другий матч у цій групі Бенфіка (має 1 очко) - Галатасарай (3 очки) почнеться пізніше.
Тепер у Герти - 2 очки, у Металіста - 1 (в першому турі Металіст не грав), у Олімпіакоса, який пропускає другий тур, очок немає.
На цю хвилину закінчилися матчі в Штутгарті (група З):
Штутгарт - Партизан 2:0 (Гомес 76, 80)
і в Москві (група D):
Спартак - Удінезе 1:2 (Родрігес 17 - Квальярелла 12, 60 пен.).
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