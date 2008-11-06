Закінчився матч Металіст - Герта

Завершився матч другого туру групового етапу Кубка УЕФА в групі В:

Металіст - Герта 0:0

Другий матч у цій групі Бенфіка (має 1 очко) - Галатасарай (3 очки) почнеться пізніше.

Тепер у Герти - 2 очки, у Металіста - 1 (в першому турі Металіст не грав), у Олімпіакоса, який пропускає другий тур, очок немає.

На цю хвилину закінчилися матчі в Штутгарті (група З):

Штутгарт - Партизан 2:0 (Гомес 76, 80)

і в Москві (група D):

Спартак - Удінезе 1:2 (Родрігес 17 - Квальярелла 12, 60 пен.).