Кабмін затвердив положення про ДЮСШ

5 листопада Кабінет міністрів України на своєму засіданні прийняв постанову “Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, про це повідомив міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО після засідання уряду.

Постанову ухвалено з метою збереження та подальшого розвитку мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів та забезпечення необхідних умов для їх функціонування.

Міністр зазначив, що на даний час в Україні працюють 1434 дитячо-юнацькі спортивні школи (за останній рік було відкрито 20 нових ДЮСШ), діяльність яких вже шість років не була унормована.

"Це спричиняло труднощі, в першу чергу, у підготовці спортивного резерву до національних збірних команд, розвитку пріоритетних олімпійських видів, розвитку матеріально-технічної бази, якісній підготовці спортсменів", - пояснив Ю.ПАВЛЕНКО.

Мінсім’ї очікує, що реалізація засад положення сприятиме залученню до 30% дітей шкільного віку до занять в ДЮСШ та відбору найталановитіших дітей (на сьогодні залучені 11%, або 726 тис. 169 дітей).

Також буде проведено акредитації ДЮСШ, оновлено та збалансовано інфраструктурні бази для розвитку олімпійських видів спорту.