Результати матчів Ліги Чемпіонів

Закінчилися матчі четвертого туру групового етапу Ліги Чемпіонів УЄФА в групах E-H:

Група E Ольборг - Вільярреал 2:2 (Курт 55, Дуе 81 - Россі 42, Франко 75)

Селтік - МЮ 1:1 (Макдональд 13, Гіггз 84)

У МЮ і Вільярреала - по 8 очок, у Селтіка і Ольборга - по 2.

Група F

Ліон - Стяуа 2:0 (Жуніньо 44, Ревейєр 89)

Фіорентина - Баварія 1:1 (Муту 11 – Боровські 78)

У Баварії та Ліона – по 8 очок, у Фіорентини - 3, у Стяуа - 1 очко.

Група G Динамо - Порту 1:2 (Мілевський 20 – Роландо 69, Гонсалес 90+2)

Арсенал - Фенербахче 0:0

У Арсенала - 8 очок, у Порту - 6, у Динамо - 5, у Фенербахче - 2 очки.

Група H БАТЕ - Зеніт 0:2 (Погребняк 34, Данні 90+2)

Реал - Ювентус 0:2 (дель П`єро 17, 67)

У Ювентуса 10 очок, у Реала - 6, у Зеніта - 4, у БАТЕ – 2 очки.

Нагадаємо, що вчора відбулися матчі в групах A-D

Група A

Клуж - Бордо 1:2 (Дані 9 - Гуркуфф 6, Вендель 38)

Рома - Челсі 3:1 (Пануччі 34, Вукініч 48, 58 - Террі 75)

У Челсі - 7 очок, у Роми і Бордо - по 6, у Клужа - 4.

Група B

Анортосіс - Інтер 3:3 (Бардон 31, Панагі 45, Фрусіс 50 - Балотеллі 13, Матерацці 44, Круз 80)

Вердер - Панатінаїкос 0:3 (Манціос 58, Карагуніс 70, Ціоліс 83)

У Інтера - 8 очок, у Анортосіса - 5, у Панатінаїкоса - 4, у Вердера - 3

Група C

Барселона - Базель 1:1 (Мессі 62 - Дердійок 82)

Спортинг - Шахтар 1:0 (Дерлей 72)

У Барселони 10 очок, у Спортинга - 9, у Шахтаря - 3, у Базеля - 1.

Група D

Ліверпуль - Атлетіко 1:1 (Джеррард 90 пен. - Родрігес 37)

Марсель - ПСВ 3:0 (Коне 30, Ньянг 63, 71)

У Атлетіко і Ліверпуля - по 8 очок, у ПСВ і Марселя - по 3.

П`ятий тур відбудеться 25-26 листопада. Динамо гратиме 25 листопада проти Арсенала на його полі, а Фенербахче прийматиме Порту.