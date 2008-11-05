Закінчився перший тайм у матчах Ліги Чемпіонів
22:30, 05 листопада 2008Спорт
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У сімох іграх забили по одному м`ячеві
Закінчився перший тайм у сьогоднішніх матчах четвертого туру групового етапу Ліги Чемпіонів УЄФА:
Група E Ольборг - Вільярреал 0:1 (Россі 42)
Селтік - МЮ 1:0 (Макдональд 13)
Група F
Ліон - Стяуа 1:0 (Жуніньо 44)
Фіорентина - Баварія 1:0 (Муту 11)
Група G Динамо - Порту 1:0 (Мілевський 20)
Арсенал - Фенербахче 0:0
Група H
БАТЕ - Зеніт 0:1 (Погребняк 34)
Реал - Ювентус 0:1 (дель П`єро 17)
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