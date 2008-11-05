Закінчився перший тайм у матчах Ліги Чемпіонів

У сімох іграх забили по одному м`ячеві

Закінчився перший тайм у сьогоднішніх матчах четвертого туру групового етапу Ліги Чемпіонів УЄФА: Група E Ольборг - Вільярреал 0:1 (Россі 42) Селтік - МЮ 1:0 (Макдональд 13) Група F Ліон - Стяуа 1:0 (Жуніньо 44) Фіорентина - Баварія 1:0 (Муту 11) Група G Динамо - Порту 1:0 (Мілевський 20) Арсенал - Фенербахче 0:0 Група H БАТЕ - Зеніт 0:1 (Погребняк 34) Реал - Ювентус 0:1 (дель П`єро 17)

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