Закінчився перший тайм у матчах Ліги Чемпіонів

22:30, 05 листопада 2008
Спорт
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У сімох іграх забили по одному м`ячеві

Закінчився перший тайм у сьогоднішніх матчах четвертого туру групового етапу Ліги Чемпіонів УЄФА:

Група E

Ольборг - Вільярреал 0:1 (Россі 42)

Селтік - МЮ 1:0 (Макдональд 13)

Група F

Ліон - Стяуа 1:0 (Жуніньо 44)

Фіорентина - Баварія 1:0 (Муту 11)

Група G

Динамо - Порту 1:0 (Мілевський 20)

Арсенал - Фенербахче 0:0

Група H

БАТЕ - Зеніт 0:1 (Погребняк 34)

Реал - Ювентус 0:1 (дель П`єро 17)

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