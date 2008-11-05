Шева розуміє, чому не проходить у склад

Нападаючий Мілана Андрій Шевченко радий бути членом команди в боротьбі за скудетто, навіть якщо на поле він виходить нечасто.

32-річний українець розуміє, чому не проходить у склад: "Ми всі знаємо, що нас багато. Тренер вибирає тих гравців, які потрібні йому в цей конкретний момент. А мета у нас у всіх одна. І щоб виграти трофеї до кінця сезону, потрібно багато гравців.”

Шевченко поки не може повернутися до тієї форми, в якій він перебував до переходу в Челсі, але зізнався, що вибір тренера багато в чому залежить від того, як гравець працює на тренуванні.

“Сьогодні добре тренується хтось один, завтра на поле вийде інший. Для того, щоб потрапити в склад, потрібно викладатися щодня по повній.”

Football.ua