Луческу пояснив, у чому різниця між 1:0 і 0:1

Головний тренер донецького «Шахтаря» Мірча Луческу прокоментував учорашній програш гірників у матчі Ліги чемпіонів проти «Спортинга»:

"Моя думка — сьогодні була рівна гра. Все вирішувала чиясь помилка, чи то з одного, чи то з іншого боку. Вийшло те ж саме, що і в Донецьку: «Спортинг» використав нашу помилку. А різниця між 1:0 і 0:1 — це везіння або помилка.

Я чекав більшого від нашої команди, особливо в атакуючих діях. Не знайшли кращих варіантів, ніж простріли з флангів, хоча вони були. У результаті, було досить зробити одну помилку в центральній зоні оборони, і нею відразу ж скористалися наші суперники.

Хочу сказати, що «Спортинг» — команда досвідченіша. Ми, мабуть, повинні вчитися, особливо у Дерлея і Лієдсона, які повністю віддавалися, як у першій, так і в другій грі. Що стосується організації гри, то ми не дали суперникові нічого створити в першому таймі. У другій половині зустрічі ми, природно, почали ризикувати, трохи розкрилися і у суперника з`явилися моменти", цитує тренера прес-служба ФК «Шахтар».

Луческу повідомив про цілі і завдання на майбутнє:

"Зараз залишається тільки обігравати удома «Базель» і боротися за путівку в Кубок УЄФА. Сподіваємося, що ми не станемо припускатися помилки в обороні. Гравці такого рівня, як Діма Чигринський, не мають права давати так легко себе обіграти."