Українець став чемпіоном світу з кульової стрільби

11:43, 05 листопада 2008
Спорт
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Омельчук  виграв у Бахтамяна

Київ. 5 листопада. УНІАН. Українець Олег ОМЕЛЬЧУК став переможцем фіналу Кубка світу з кульової стрільби у стрільбі з пневматичного пістолету на 10 метрів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Національного олімпійського комітету України, змагання відбулися у Бангкоку (Тайланд). О.ОМЕЛЬЧУК у фіналі переміг вірмена Нораіра БАХТАМЯНА.

 

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