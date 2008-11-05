Українець став чемпіоном світу з кульової стрільби

Київ. 5 листопада. УНІАН. Українець Олег ОМЕЛЬЧУК став переможцем фіналу Кубка світу з кульової стрільби у стрільбі з пневматичного пістолету на 10 метрів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Національного олімпійського комітету України, змагання відбулися у Бангкоку (Тайланд). О.ОМЕЛЬЧУК у фіналі переміг вірмена Нораіра БАХТАМЯНА.