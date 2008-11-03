Україна просить УЄФА відсунути рекламні щити від поля

Міністерство України у справах сім`ї, молоді та спорту проводить переговори з УЄФА про можливість перенесення рекламних щитів на національному спортивному комплексі “Олімпійський” на два метри далі від краю поля з метою збереження 10 тисяч місць для глядачів майбутніх матчів фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив заступник міністра з питань сім’ї, молоді та спорту Ростислав КАРАНДЄЄВ.

Він зазначив, що реклама є головним джерелом доходів УЄФА, і за вимогами організації рекламні щити висотою 1,2 метра повинні встановлюватися за 4 м від краю поля.

“Але якщо їх так поставити, ми втрачаємо 15 тисяч місць”, - сказав Р.КАРАНДЄЄВ, додавши, що місця в 1-6 рядах також не продаватимуться через обмежену видимість з них поля. А УЄФА, зауважив він, дуже поважно ставиться до глядачів і не продаватиме ці місця навіть за символічну вартість в 1 євро, зауважив заступник міністра.

Тому, за його словами, зараз українська сторона веде переговори з керівництвом Європейського футбольного союзу про можливість перенести щити на 2 м далі від поля. “Це дасть додатково 10 тисяч місць”, - наголосив заступник міністра.

Він підкреслив, що наша країна зацікавлена в якнайбільшій присутності людей на матчах Євро-2012 і висловив сподівання, що питання з перенесенням рекламних щитів буде позитивно вирішено в УЄФА.