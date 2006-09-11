Про поєдинок Кличко-Брок офіційно оголосять 19 вересня

Про поєдинок КЛИЧКО-БРОК буде офіційно оголошено 19 вересня.

«Спорт сьогодні» повідомляє, 11 листопада в Нью-Йорку Володимир КЛИЧКО проведе бій проти 31-річного американця Келвіна БРОКА. Цього дня український боксер збирається не тільки захистити свій титул, а й відзначити відразу два ювілеї. По-перше, він відсвяткує десятиріччя своєї професійної кар`єри, а по-друге проведе п`ятдесятий поєдинок на професійному рингу.

Говорячи про свого суперника, В.КЛИЧКО заявив: "Келвін БРОК - сильний боєць. Результати його поєдинків як на любительському, так і на професійному рингах, говорять самі за себе. Я усвідомлюю те, наскільки К.БРОК небезпечний і в жодному випадку не хочу його недооцінювати".

Втім, К.БРОК вже бачить себе чемпіоном. "Коли я тільки почав займатися боксом, я сказав, що обов`язково стану чемпіоном світу в важкій вазі. І нарешті 11 листопада моя мрія здійсниться. Я збираюся перемогти Володимира впевнено й видовищно. Моя перемога не викликатиме сумнівів", - заявив К.БРОК.

19 вересня в Нью-Йорку відбудеться перша прес-конференція, присвячена цьому поєдинку, де В.КЛИЧКО і К.БРОК вперше будуть офіційно представлені один одному як суперники. В.КЛИЧКО зараз перебуває в Лос-Анджелесі, де, за його словами, проводить завершальний етап переговорів про свій поєдинок проти К.БРОКА, зазначає АМІ «Новини-Україна».